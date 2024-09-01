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أحمد جودة - القاهرة - حافظ إيندهوفن على بدايته المثالية في بطولة الدوري الهولندي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 3-0 على ضيفه جو أهيد إيغلز، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة للمسابقة.

افتتح جوس تيل التسجيل لإيندهوفن في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميلاه هيرفينغ لوزانو، وجوي فيرمان، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و63 على الترتيب.

إيندهوفن يحقق العلامة الكاملة



وارتفع رصيد إيندهوفن الذي فاز بجميع مبارياته الأربع الأولى في البطولة رصيده إلى 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن.

وفي المقابل توقف رصيد جو أهيد إيغلز الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز 14.