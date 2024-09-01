الرياضة

إيندهوفن يحقق العلامة الكاملة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيندهوفن يحقق العلامة الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حافظ إيندهوفن على بدايته المثالية في بطولة الدوري الهولندي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 3-0 على ضيفه جو أهيد إيغلز، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة للمسابقة.

افتتح جوس تيل التسجيل لإيندهوفن في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميلاه هيرفينغ لوزانو، وجوي فيرمان، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 27 و63 على الترتيب.

إيندهوفن يحقق العلامة الكاملة
 

وارتفع رصيد إيندهوفن الذي فاز بجميع مبارياته الأربع الأولى في البطولة رصيده إلى 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن.

وفي المقابل توقف رصيد جو أهيد إيغلز الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز 14.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا