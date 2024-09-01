نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج فني وتخطيطي خاص للاعبي الزمالك استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، برنامجًا فنيًا وخططيًا خاصًا للاعبين، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب المقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد.

برنامج فني وخططي للاعبي الزمالك

شهد البرنامج الفني والخططي مشاركة جميع اللاعبين باستثناء الثلاثي الدولي أحمد مصطفى "زيزو" وناصر ماهر ومحمد شحاتة، الذين غادروا المعسكر للإنضمام لمنتخب مصر، بالإضافة إلى محمد السيد بسبب أداء الأمتحانات.

وركز الجهاز الفني، على تطبيق اللاعبين لأفكار تكتيكية خاصة، لتنفيذها خلال الفترة المُقبلة.

وعقد جوزيه جوميز، محاضرة فنية مع اللاعبين، داخل أرضية الملعب لتصحيح الأخطاء، ومنحهم تعليمات وأفكار فنية لتنفيذها خلال المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.