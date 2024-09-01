نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك ببرج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية متنوعة، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب المقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على النزول بالحمل البدني للاعبين، خلال التدريبات التأهيلية، بعد خوض مباراة ودية أمس أمام سبورتنج، والتي انتهت لصالح الفارس الأبيض بثلاثة أهداف نظيفة.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لأكثر من مجموعة، لأداء بعض التدريبات بالكرة، ضمن البرنامج الموضوع لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب.

ويستمر الزمالك في معسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية حتى يوم 7 سبتمبر الجاري استعدادًا للموسم الجديد، ولخوض مباراة الشرطة الكيني المقرر لها يوم 14 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

