نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي لمواجهة ليل في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ليل بعد قليل بستاد بيار موروا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان وليل مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ليل

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، باشو، بيرلادو.

خط الوسط: فيتنها، ايمري، نيفيز.

خط الهجوم: ديمبيلي، اسينسيو، باركولا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وليل

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.