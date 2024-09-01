نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيك بوكسينج يستعد لإقامة 4 بطولات خلال سبتمبر وأكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح لإقامة 4 أحداث محلية وعربية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري تتمثل في 3 بطولات محلية وبطولة عربية.

وقال محمد صبيح، إن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، بصدد إقامة بطولة قطاع البحر الأحمر والتي تقام في مدينة الغردقة خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، ثم يتبعها إقامة بطولة الجمهورية للعموم والأساتذة في استاد القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وتابع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج أنه سيتم إقامة بطولة قطاع القناة في الإسماعيلية خلال الفترة من 3 إلى 5 من شهر أكتوبر المقبل على أن يتم إقامة البطولة لاعربية للكيك بوكسينج للمنتخبات والأندية في القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر المقبل.

وأضاف محمد صبيح أن تلك البطولات المحلية تسهم بشكل كبير في تنشيط اللعبة وتعمل على زيادة انتشارها بعد أن وصل الكيك بوكسينج ليصبح اللعبة النزالية الأولى في مصر دون منازع.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته بأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الفعاليات والبطولات في مختلف قطاعات الجمهورية بهدف العثور على عناصر متميزة تكون مؤهلة لتمثيل مصر في مختلف المحافل العربية والقارية والدولية.

