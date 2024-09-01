نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستند| أحمد حمدي عضو مجلس إدارة نادي النصر يتقدم بإستقالة "مسببه" لوزير الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم أحمد حمدي عضو مجلس إدارة نادي النصر بإستقالة مسببه اليوم إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من منصبه كعضو مجلس إدارة النادي إعتراضا على سوء الإدارة والقرارات والإجراءات التي يقوم بها مجلس الإدارة خلال الفترة الحالية.

استقالة عضو نادي النصر

وأوضح أحمد حمدي في الإستقالة التي تقدم بها بسبعة أسباب وهي، أن مجلس إدارة نادي النصر يخالف في القرارات التي تصدر نصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ويخالف في القرارات نصوص لائحة النظام الأساسي للنادي " اللائحة الإسترشادية" ويخالف في القرارات نصوص اللائحة المالية الموحدة رقم 159 لسنة 2021.

وأشار عضو مجلس إدارة نادي النصر المستقيل، أن هناك قرارات فردية للمجلس وقرارات إيقاف لعدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي لأسباب غير منطقية، وتجاهل دور المكتب التنفيذي وعدم ممارسته لمهمه المنوط بها.

وأضاف أحمد حمدي في الإستقالة التي تقدم بها، الشكاوى الكثيرة والمتعدده والمتكررة من أعضاء الجمعية العمومية والتي لا يسعى مجلس الإدارة لحلها على الرغم من سهولة تلك المشكلات وإمكانية حلها ولكن نظرا لسوء العمل والإدارة داخل النادي فلا يوجد حلول لتلك المشاكل.

وجاء أخر أسباب الإستقالة، تباطىء وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة في الرد على الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر والغير راضي أيضا عن أداء المجلس لسوء الإدارة والتي لم يبت فيها حتى الأن بشأن عدد غير قليل من المخالفات التي لم يستطع المجلس الرد عليها.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد شكلت لجنة برقم 11 لسنة 2024 بتاريخ 8 مايو 2024 لبحث الشكوى المقدمة من أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة نادي النصر بشأن تزوير توقيعه على محضر مجلس الإدارة واقتحام مكتبه ووجود بعض المخالفات المالية والإدارية بالنادي ولم تصدراللجنة أي قرارات حتى الأن.

وأرسل أحمد حمدي عضو مجلس إدارة نادي النصر نسخة من الإستقالة التي تقدم بها اليوم إلى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة والمدير التنفيذي لنادي النصر للإعلم والإخطار.