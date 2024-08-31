صحفي مغربي: اللعب في فريق بحجم الزمالك فرصة تاريخية لمحمود بن تايك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمزة شتيوي، صحفي مغربي، أن محمود بن تايك سيكون إضافة قوية لنادي الزمالك في الموسم المقبل بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال شتيوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "اللعب في فريق بحجم نادي الزمالك فرصة تاريخية لمحمود بن تايك فهو لاعب في سن صغير ويمتلك إمكانيات فنية مميزة وسيمثل إضافة قوية للفريق الأبيض".



واختتم: "بن تايك مميز في التوازن بين الدفاع والهجوم ولكنه مميز للغاية في الناحية الهجومية وعرضياته خطيرة وبكل تأكيد مستواه قابل للتطور مع جوزيه جوميز".