نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمرة الأولى.. سعود عبدالحميد في قائمة روما لمواجهة يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الإيطالي دانييلي دي روسي، المدير الفني لفريق روما الإيطالي قائمة الفريق، التي ستخوض مواجهة الغد أمام فريق يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

وشهدت القائمة تواجد النجم السعودي سعود عبدالحميد لاعب فريق روما المتتقل حديثا من صفوف فريق الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويلتقي فريق روما أمام منافسه فريق يوفنتوس في مواجهة قوية تجمع بين الفريقين ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي، والتي ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان.

وجاءت قائمة روما كالتالي:

أنخلينو، بالدانزي، سيليك، كوستا، كريستانتي، صامويل داهل، دوفبيك، ديبالا، الشعراوي، كوني، مانشيني، مارين، ناردين، نديكا، باريديس، بيليجريني، بيسيلي، ريان، ساليميايكيرس، سنجاري، سعود عبدالحميد، شوموردوف، سمالينج، ماتياس سولي، سيفلار، زالفسكي.

موعد مباراة روما أمام يوفنتوس

من المحدد أن تنطلق صافرة بداية مباراة فريق روما أمام منافسه يوفنتوس، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.