نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات هانز فليك بعد الفوز على على بلد الوليد ب سباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك، المدير الفني للفريق تحقيق الفوز على بلد الوليد بسبعة أهداف مقابل لا شئ ضمن إطار مباريات بطولة الدوري الإسباني.

وأوضح هانز فليك خلال تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة، أنه سعيد جدا بتحقيق الفوز على بلد الوليد بنتيجة كبيرة، مشيرا إلى أن اللاعبين قد بذلوا مجهود كبير.

وتحدث فليك قائلا: “قام الفريق بعمل جيد من البداية للنهاية، واللاعبون فهموا أنهم بحاجة إلى تقديم 100% بالمباراة، وهدفنا هو الفوز بجميع المباريات الاربع قبل التوقف”.

وأضاف: "سعيد للغاية بالفريق، فنحن مثل العائلة وأحب ذلك، وسعيد أيضا بالجماهير وأغانيهم للفريق “.

وأكمل:" ما يقال عني يجعلني أشعر بالفخر، سعيد برضا الجماهير، ونحن هنا لنقدم أفضل أداء لدينا، فردي أو جماعي”.

واختتم: "تحدثت مع كاسادو وأخبرته كيف يجب أن يكون أمام المدافعين، أحب أن يأتي اللاعبون لطرح الاسئلة من أجل التحسن”.

“قمنا بتحيل كل شيء من الاعلي للاسفل، وأشكر ديكو على تعيين اطباء للفريق فهذا يشعر اللاعبون بأنهم في أيد أمينة”.