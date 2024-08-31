هدف كوريا القاتل يقود أتلتيكو مدريد للفوز على أتلتيك بيلباو في سان ماميس

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بلباو بفوز الأول على الثاني بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

فوز أتلتيكو مدريد على بيلباو

وانتهت أحداث الشوط الأول بين فريق أتلتيكو مدريد ضد نظيره اتلتيك بيلباو دون أهداف.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق أتلتيكو مدريد من إحراز الهدف الأول وهدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب البدل من الضائع بأقدام اللاعب أنخيل كوريا في الدقيقة ال 2+90.

وحصد اتلتيكو مدريد الثلاث نقاط خارج الديار، بهدف قدمه اللاعب أنخيل كوريا الذي ساهم في فوز فريقه.

وبهذا احتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 8 نقاط، كما احتل فريق أتلتيك بيلباو المركز العاشر برصيد 4 نقاط، في الدوري الاسباني.