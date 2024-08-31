نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانت يتفوق على حساب مونبلييه بثلاثية في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة نانت الفرنسي أمام نظيره مونبلييه وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الفرنسي.

وتفوق نانت بثلاثية مقابل هدف في مباراة شهدت تسجيل مصطفى محمد هدف في اللقاء بعد المشاركة بديلا في اللقاء.

أحداث المباراة

سجل أهداف نانت ماتيس أبلين في الدقيقة 24 ليضع فريقه في المقدمة، وأضاف موسيس سيمون هدف ثان في الدقيقة 74 من ركلة جزاء سددها بنجاح في الشباك.



وفي الدقيقة 75 شارك مصطفى محمد لتتوج المشاركة بهدف في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني.

بينما سجل مونبلييه هدفه الوحيد في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب آي جاي آدامز.

واحتل نادي نانت صدارة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط بينما احتل مونبلييه المركز السادس عشر برصيد نقطة.