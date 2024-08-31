نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. تشيلسي يتعاقد مع جادون سانشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشيلسي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع الجناح الدولي الإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد.

وذكر النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي، أن جادون سانشو انتقل إلي صفوف الفريق علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إلزام بالشراء في نهاية الموسم.

ووفقًا للتقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال سانشو إلي البلوز بلغت 20 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلي 5 ملايين جنيه إسترليني امتيازات.

تشيلسي يضم الإنجليزي سانشو

وأجري الجناح الإنجليزي سانشو البالغ من العمر 24 عاما حوارا مع الموقع الرسمي لنادي تشيلسي، عقب انضمامه إلي صفوف الفريق بشكل رسمي.

وقال اللاعب الإنجليزي "أنا متحمس حقًا لوجودي هنا، لندن هي المكان الذي نشأت فيه وأنا سعيد بالعودة".

وأضاف " تحدث معي المدير الفني عن المشروع، وبالنسبة للاعب شاب، فهو أمر مثير. آمل أن أتمكن من تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة".