نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال السعودي مصمم على ضم نجم بنفيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت وسائل إعلام إيطالية الضوء على ترقب إدارة الهلال السعودي لرد بنفيكا البرتغالي على العرض المقدم من أجل شراء عقد البرازيلي ماركوس ليوناردو في فترة الميركاتو الصيفي.



وأشار الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن الهلال السعودي تقدم بعرض رسمي إلى بنفيكا من أجل الحصول على خدمات نجمه ماركوس ليوناردو.



وأكد فابريزيو رومانو أن الهلال قدم عرضًا تبلغ قيمته 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع ماركوس ليوناردو.



وألمح فابريزيو رومانو أن عرض الهلال لا يزال متواجدًا على طاولة إدارة بنفيكا في انتظار الرد النهائي من مسئولي النادي البرتغالي.



وأوضح فابريزيو رومانو أن جميع الأطراف تنتظر قرار مسئولي بنفيكا ولم يتم إرسال أي رد حتى هذه اللحظة.



وأفاد فابريزيو رومانو بأن قيمة ماركوس ليوناردو تبلغ 25 مليون يورو وذلك وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص برصد انتقالات اللاعبين.



ولفت فابريزيو رومانو أن ماركوس ليوناردو شارك في 23 مباراة مع بنفيكا وسجل 7 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.