نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز أمام نظيره وست هام بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

افتتح إرلينج هالاند أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من برناردو سيلفا إلى زميله هالاند الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل روبن دياز بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة 19، بعد عرضية من جارود بوين من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم دياز وسكنت الشباك على يمين الحارس إيديرسون.

وأحرز إرلينج هالاند الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 30، بعد تمريرة من ريكو لويس إلى هالاند الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثالث لصالح السيتي في الدقيقة 83، بعد تمريرة من نونيز إلى هالاند الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة رائعة، مرت من فوق الحارس، وسكنت الشباك.