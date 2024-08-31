نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالاند يقود مانشستر سيتي لتحقيق فوزًا كبيرًا أمام وست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز أمام نظيره وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "لندن الأولمبي"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تمكن إرلينج هالاند من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من برناردو سيلفا إلى زميله هالاند الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز روبن دياز بالخطأ في مرماه هدف التعادل لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة 19، بعد عرضية من جارود بوين من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم دياز وسكنت الشباك على يمين الحارس إيديرسون.

ونجح إرلينج هالاند في تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 30، بعد تمريرة من ريكو لويس إلى هالاند الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنع القائم الأيمن للمرمى الهدف الثاني لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة 53، بعد تسديدة قوية من محمد قدوس من داخل منطقة الجزاء.

واستطاع نفس اللاعب أن يحرز الهدف الثالث لصالح السيتي في الدقيقة 83، بعد تمريرة من نونيز إلى هالاند الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة رائعة، مرت من فوق الحارس، وسكنت الشباك.

ترتيب فريقي مانشستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل فريق وست هام المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في لقاء وخسارة مباراتين.