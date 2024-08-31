نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة جواو ميجيل.. تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك عقب ودية سبورتنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية عقب نهاية مباراة سبورتنج الودية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

تدريبات بدنية خاصة للاعبي الزمالك

وحرص جواو ميجيل مخطط الأحمال على قيادة الفقرة البدنية للاعبين والتي شارك فيها كلًا من، عمر عبد العزيز وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد عاطف ومحمد شحاتة وعبد الله السعيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا ومهاب ياسر.

وكان الزمالك حقق الفوز على سبورتنج بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب فندق إقامة الأبيض ببرج العرب.