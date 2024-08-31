نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من دوري المواهب إلى مدرسة الفن والهندسة.. أول تعليق من الدوري الفرنسي على انتقال محمود بنتايك إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على انتقال اللاعب المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس، صورة اللاعب وعلق عليها: "من دوري المواهب، إلى مدرسة الفن والهندسة".



وتابع: "انتقال محمود بنتايك من سانت إتيان، إلى نادي الزمالك المصري، كل التوفيق لأسد الأطلس".



الزمالك يعلن التعاقد مع المغربي محمود بنتايك



وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عن التعاقد رسميًا مع المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر لفريق سانت إتيان الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.



وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادمًا من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند باحقية القلعة البيضاء في شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.



يأتي تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.