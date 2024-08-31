نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ميلان الرسمي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق لاتسيو مع نظيره ميلان في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين في الجولة الثالثة من ملعب الألمبيكو، ضمن منافسات الدوري الإيطالي موسم 2024 - 2025.

تشكيل ميلان الرسمي ضد لاتسيو

تنطلق أحداث مباراة لاتسيو ضد ميلان في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و18:45 بتوقيت جرينتش.

تشكيل أي سي ميلان اضد لاتسيو على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون رويال- فيكايو توموري- اهينيا بافلوفيتش- فيليبو تيريكيانو.

خط الوسط: صامويل- روبن- كريستيان.

خط الهجوم: نوا أوكافور.