عمر مرموش يفتتح أهدافه الموسم الحالي في شباك هوفنهايم

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح عمر مرموش لاعب اينتراخت فرانكفورت أولى أهدافه في الموسم الحالي وذلك في مباراة اينتراخت فرانكفورت امام هوفنهايم.

و سجل مرموش هدف فريقه الثالث في الدقيقة 56، كما صنع هدف هدف فريقه الأول والذي سجله هوجو إيكيتيكي فى الدقيقة 24.



اينتراخت يتفوق بثلاثية

وتفوق اينتراخت بثلاثية مقابل هدف، سجلها كلا من هوجو إيكيتيكي فى الدقيقة 24، وعزز هوجو لارسون التقدم الهدف الثانى فى الدقيقة 33.

وأخيرا عمر مرموش في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني.

ويستعد مرموش للالتحاق بمعسكر المنتخب لمواجهتى كاب فيردي يوم 6 سبتمبر وبوتسوانا يوم 10 من الشهر نفسه في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.



ويهتم نادى نوتنجهام فورست الإنجليزى بضم عمر مرموش، حيث أرسل عرضًا بقيمة 20 مليون يورو لضمه في الوقت الذى يرحب فيه ناديه الألماني ببيعه بمقابل يتراوح بين 25 إلى 30 مليونًا.