نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال قائد بلد الوليد بعد الهزيمة المذلة أمام برشلونة ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق برشلونة ف اكتساح بلد الوليد بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

هذا الانتصار العريض يعكس الأداء القوي لبرشلونة منذ بداية الموسم مع المدير الفني هانز فليك.

قائد بلد الوليد يعلق على الهزيمة أمام برشلونة

وفي تعليق على الهزيمة، أعرب خافي سانشيز، قائد فريق بلد الوليد، عن أسفه لجماهير الفريق، قائلًا: "كل شيء كان خطأ، نعتذر للجماهير".

وجاء هذا التصريح بعد أداء مخيب للآمال من جانب بلد الوليد، والذي عجز عن مجاراة القوة الهجومية لبرشلونة في المباراة.