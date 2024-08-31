نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بارسا فليك يُمتع".. برشلونة يدك شباك بلد الوليد بسبعة أهداف نظيفة بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا عريضًا على نظيره نادي بلد الوليد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت من منافسات الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة برشلونة وبلد الوليد ضمن لقاءات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإسباني للنسخة الجارية 2024-2025.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة وملخص مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد

وفاز برشلونة بسباعية نظيفة على حساب بلد الوليد في المباراة التي استقبلها ملعب مونتجويك الأولمبي مساء اليوم السبت.

بدأ المباراة بضغط قوي على نظيره بلد الوليد في محاولة قوية منه لاختراق شباكه من أجل افتتاح المباراة بهدف لصالحه.

وفي الدقيقة 10 ألغى الحكم هدفا لأولمو لاعب برشلونة بداعي التسلل.

وشهدت الدقيقة 20 نجاح كتيبة هانز فليك في تسجيل أولى الأهداف من خلال اللاعب رافينيا نجم الفريق الذي أحرز بعدها هدفين اضافيين في الدقيقة 64، 72.

في حين سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

وأضاف جول كوندي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع لصالح برشلونة.

ووضع داني أولمو ثاني هدف رسمي له في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

في حين اختتم فيران توريس حملة الأهداف بهدف جديد وقوي في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني.

وبهذا الفوز يتربع برشلونة على عرش الصدارة برصيد 12 نقطة، في حين يأتي بلد الوليد في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.