نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم تاريخي لـ برشلونة بعد اكتساح بلد الوليد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق برشلونة انتصارًا ساحقًا على بلد الوليد بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

بهذا الفوز الكبير، سجل برشلونة أفضل نتيجة له عبر التاريخ في مواجهاته مع بلد الوليد، متجاوزًا الرقم السابق الذي كان 7-1 والذي حققه الفريق الكتالوني عام 1958.

هذا الانتصار يعزز من موقع برشلونة في صدارة الدوري ويؤكد على قوته الهجومية هذا الموسم.