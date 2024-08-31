نيمانيا ينتقد مانشستر يونايتد بعد بيع مكتوميناي لـ نابولي

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أحمد جودة - القاهرة - في تصريح أثار جدلًا واسعًا، انتقد نيمانيا ماتيتش، لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، قرار إدارة النادي ببيع اللاعب سكوت مكتوميناي إلى نابولي، مؤكدًا أن هذا القرار كان خطأً كبيرًا.

وأعرب ماتيتش عن رأيه بأن مكتوميناي لاعب لا يمكن تعويضه بسهولة.

وكان مانشستر يونايتد قد أتم صفقة بيع مكتوميناي لنابولي من أجل التعاقد مع مانويل أوغارتي، في صفقة وُصفت بالقوية لنادي الجنوب الإيطالي.

وأشار ماتيتش إلى أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على فريقه السابق، قائلًا: "من وجهة نظري، مانشستر يونايتد ارتكب خطأ كبيرًا ببيع مكتوميناي. فمن الصعب تعويض لاعب مثله، خاصة وأنه يمتلك قدرات كبيرة في وسط الملعب."

وأضاف ماتيتش: "كونتي رجل ذكي، ويعلم كيف يختار لاعبيه بعناية. رحيل مكتوميناي عن مانشستر يونايتد قد يكون مكسبًا كبيرًا لنابولي."