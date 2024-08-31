نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وديًا.. الزمالك يتقدم على سبورتنج بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك الودية أمام سبورتنج المقامة بفندق إقامة الفريق ببرج العرب بتقدم الأبيض بهدف دون مقابل.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد صبحي وحسن أبو المعاطي وحمزة المثلوثي وأحمد مجدي و عمر جابرو نبيل عماد دونجا ومحمد السيد وناصر ماهر وأحمد مصطفى "زيزو "و سيد عبد الله "نيمار" وحسام أشرف.

الزمالك يتقدم على سبورتنج بهدف نظيف

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات الشوط الأول، وشهدت الدقيقة التاسعة أول فرصة للأبيض على مرمى سبورتنج بعد جملة فنية بين أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد السيد في وسط ملعب الفريق السكندري انتهت بتسديدة قوية من نبيل عماد "دونجا" مرت بجوار القائم الأيمن لفريق سبورتنج.

وفي الدقيقة 25 دفع جوميز بكل من سيف جعفر وحازم أسامة بدلًا من محمد السيد وسيد عبد الله "نيمار"، قبل أن يجري التغيير الثالث في الدقيقة 35 بنزول محمود الشناوي بدلًا من محمد صبحي.

وفي الدقيقة 37 كاد حازم أسامة أن يضع الزمالك في المقدمة بعد مجهود فردي في وسط الملعب، راوغ من خلاله ثلاثة لاعبين قبل أن يسدد كرة قوية حولها حارس سبورتنج لركلة ركنية.

وكرر حازم أسامة محاولاته لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40 بعدما تسلم تمريرة عرضية من أحمد مصطفى "زيزو" على منطقة الجزاء تصدى لها حارس سبورتنج بنجاح.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، نجح سيف جعفر في تسجيل هدف التقدم للزمالك بعد تلقي تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من حازم أسامة من الجبهة اليمنى سددها على يسار الحارس لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.