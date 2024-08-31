نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سترلينج يحسم موقفه من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية أن الإنجليزي رحيم سترلينج رفض عرض مذهل من أحد أندية الدوري السعودي وذلك قبل انضمامه بشكل رسمي إلى آرسنال قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن آرسنال حسم صفقة التعاقد مع رحيم سترلينج إلى صفوفه على سبيل الإعارة من تشيلسي وذلك في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رحيم سترلينج تلقى عرضًا سعوديًا مذهلًا قبل إتمام صفقة انتقاله إلى آرسنال في الأيام الماضية.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن رحيم سترلينج رفض عرضًا ضخمًا براتب يبلغ قيمته 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من الدوري السعودي مقابل الانضمام إلى آرسنال.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سترلينج يحصل بموجب عقده مع تشيلسي على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مما يعني أن راتبه كان ستيضاعف إذا قبل الانضمام إلى الدوري السعودي.



ولفتت الصحيفة البريطانية أن سترلينج تلقى العرض السعودي خلال الأسبوع الماضي بعدما تأكد خروجه من حسابات إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي في الموسم الحالي.



وألمحت الصحيفة البريطانية أن سترلينج اختار عدم الانضمام إلى الدوري السعودي مفضلًا مواصلة مسيرته في إنجلترا، حيث تسارعت وتيرة المفاوضات وتم الاتفاق بين آرسنال وتشيلسي على الصفقة أمس الجمعة.