نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. روما ينتقل إلى العروبة السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي العروبة السعودي عن التعاقد مع المدافع الدولي الفرنسي كورت زوما لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

العروبة يتعاقد مع الفرنسي زوما

وذكر النادي السعودي في بيانه الرسمي، أن الفرنسي كورت زوما انتقل إلي صفوف الفريق علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

والجدير بالذكر أن كورت زوما انتقل إلي صفوف وست هام يونايتد قادما من تشيلسي صيف 2021 بمقابل 28 مليون جنيه إسترليني.

ويستعد العروبة لملاقاة نظيره الخلود يوم الأحد القادم في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من الدوري السعودي "روشن".