نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. أحمد حسن كوكا ينتقل إلي ريو آفي البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريو آفي البرتغالي رسميًا، اليوم السبت، التعاقد مع المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا.

وانضم كوكا البالغ من العمر 31 عاما، إلى رأيو آفي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مؤخرًا مع ألانيا سبور التركي.

ريو آفي يعلن تعاقده مع أحمد حسن كوكا

وأكد الفريق البرتغالي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع المهاجم المصري حتي يونيو 2025، بعدما أجتاز الفحوصات الطبية.

وقال رأيو آفي في بيانه الرسمي" إنها العودة إلى المنزل الذي كان فيه سعيدًا للغاية بين عامي 2011 و2015، لعب مع نادي ريو آفي 98 مباراة وسجل 32 هدفًا، أحدهما ذو أهمية كبيرة، ضد جوتنبرج، في أول مباراة أوروبية لفريق ريو آفي والتي أملاها، انتصار فيلاكوندينس في السويد".