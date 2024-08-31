بروسيا دورتموند يسقط في فخ التعادل السلبي أمام فيردر بريمن بالبوندسليجا

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أحمد جودة - القاهرة - سقط فريق بروسيا دورتموند الألماني أمام مضيفه فريق فيردر بريمن في فخ التعادل السلبي بثاني جولات البوندسليجا.

بروسيا دورتموند يتعادل أمام فيردر بريمن

وشهدت المباراة سجالا كبيرا بين الفريقين على أرضية ملعب ونيفيست ويسرستاديون، في شوط اللقاء الثاني، وظهرت الرغبة القوية بين لاعبي الفريقين في اقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وهو ما فشل الفريقان في تحقيقهم خلال المباراة، بعد أن شهد شوط اللقاء الأول أداء متواضع من الفريقين على أرضية ملعب اللقاء.

ومع بداية شوط اللقاء الثاني أشدت المشاحنات بين لاعبي الفريقين، مما أدى إلى نيكو شلوتربيك مدافع فريق بروسيا دورتموند الألماني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل أصبح فريق بروسيا دورتموند في صدارة الدوري الألماني مؤقتًا برصيد 4 نقاط، بينما يحتل فريق فيردر بريمن المركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

ودخل دورتموند اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كوييل

خط الدفاع: زولا- أنتون - شلوتربيك - رايرسون

خط الوسط: ايمري تشان - باسكل جروس - جوليان برانت.

خط الهجوم: مارسيل سابيتزر - ماكسمليان بيير - جيمي بيوني جيتينز.