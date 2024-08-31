عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، روبن دياز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جيريمي دوكو، جاك جريليش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.