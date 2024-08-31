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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة مانشستر سيتي × وست هام يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز 2024.. يستضيف ملعب لندن الأولمبي مباراة قمة تجمع بين مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في إطار الجولة الثالثة من البريميرليج.

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مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

يأتي هذا اللقاء في وقتٍ حرجٍ لكلا الفريقين، حيث يسعى السيتي لمواصلة مسيرته الرائعة والحفاظ على صدارته، بينما يأمل وست هام في تحقيق مفاجأة وتعقيد حسابات المنافسين. يتوقع أن يشهد اللقاء تشكيلة قوية من كلا الفريقين، حيث سيعتمد السيتي على نجومه أمثال هالاند ودي بروين، بينما يعتمد وست هام على خبرة بعض لاعبيه واندفاع الشباب. تعتبر هذه المباراة بمثابة عيد لكرة القدم الإنجليزية، حيث يتطلع عشاق الساحرة المستديرة إلى مشاهدة مباراة مثيرة ومليئة بالأهداف.

موعد مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد عشاق كرة القدم لحفل كروي مثير، حيث يستضيف ملعب لندن الأولمبي مباراة قمة تجمع بين مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. تأتي هذه المواجهة في وقتٍ حرجٍ لكلا الفريقين، حيث يسعى السيتي لمواصلة مسيرته الرائعة والحفاظ على صدارته، بينما يأمل وست هام في تحقيق مفاجأة وتعقيد حسابات المنافسين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مباراة القمة بين مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، والتي ستنقل حصريًا عبر شاشات قنوات بي إن سبورتس. تعتبر قنوات بي إن سبورتس من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة، وتتميز بجودة بث عالية وتغطية شاملة لأهم الأحداث الرياضية. وبفضل وجود معلقين محترفين، فإن متعة المشاهدة مضمونة. فإذا كنت ترغب في مشاهدة هذه المواجهة النارية والاستماع إلى تعليق شيق، فلا بد لك من ضبط أجهزة الاستقبال على قناة بي إن سبورتس المخصصة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي



سيكون تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى إيدرسون خط الدفاع مانويل أكانجي - روبن دياس - يوشكو جفارديول خط الوسط ريكو لويس - كيفين دي بروينه - ماتيو كوفاسيتش - برناندو سيلفا خط الهجوم سافيو - إرلينج هالاند - جيرمي دوكو

تشكيل وست هام المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي



فيما ستكون تشكيلة فريق فريق وست هام يونايتد مباراته أمام مانشستر سيتي بتشكيل، كالآتي:

حراسة المرمى ألفونسو أريولا خط الدفاع فلاديمير كومال - ماكس كيلمان - ايمرسون بالميري خط الوسط لوكاس باكيتا - جويدو رودريجيز - توماس سوستشيك خط الهجوم جاريدو بوين - محمد قدوس - نيكلاس فولكروج

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي



1- مانشستر سيتي - 6 نقاط

2- برايتون - 6 نقاط

3- آرسنال - 6 نقاط

4- ليفربول - 6 نقاط

5- توتنهام هوتسبر - 4 نقاط

6- نوتنجهام فورست - 4 نقاط

7- نيوكاسل يونايتد - 4 نقاط

8- تشيلسي - 3 نقاط

9- وست هام يونايتد - 3 نقاط

10- مانشستر يونايتد - 3 نقاط

11- فولهام - 3 نقاط

12- برينتفورد - 3 نقاط

13- أستون فيلا - 3 نقاط

14- بورنموث – نقطتان

15- ليستر سيتي – نقطة وحيدة

16- ساوثهامبتون - دون نقاط

17- كريستال بالاس - دون نقاط

18- إبسويتش تاون - دون نقاط

19- وولفرهامبتون - دون نقاط

20- إيفرتون - دون نقاط

مشوار وست هام يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

مانشستر سيتي:

يدخل مانشستر سيتي مباراة الليلة ضد وست هام يونايتد بمعنويات عالية، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 6 نقاط من مباراتين، بعد تحقيق انتصارين متتالين. في الجولة الأولى، تغلب السيتي على تشيلسي بنتيجة 2-0، ثم اكتسح الصاعد حديثًا إيبسويتش تاون بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

وست هام يونايتد:

أما وست هام يونايتد، فيحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط من مواجهتين، بعد أن تعرض لخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على كريستال بالاس بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية.