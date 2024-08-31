نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يواجه ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد فريق ريال مدريد لخوض مباراة هامة أمام ريال بيتيس في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

موعد وتوقيت مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

ستقام المباراة يوم غد الأحد، الموافق 1 سبتمبر 2024، على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

تنطلق المباراة التي ستجمع بين ريال مدريد وريال بيتيس غدًا الأحد في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

يسعى ريال مدريد لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي وتعزيز مكانته في صدارة جدول الترتيب.

من ناحية أخرى، يأمل ريال بيتيس في تقديم أداء قوي أمام العملاق المدريدي والبحث عن نقاط ثمينة تعزز من فرصه في المنافسة.