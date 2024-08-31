نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأنصار السعودي يعتذر عن خوض مباراة ودية أمام الزمالك ببرج العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن اعتذار فريق الأنصار السعودي عن عدم خوض المباراة الودية التي كان مقررًا لها بين الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

الأنصار السعودي يعتذر عن خوض ودية الزمالك

واتفق الجهاز الإداري لفريق الزمالك مع فريق سبورتنج على خوض مباراة ودية مساء اليوم بين الفريقين بعد اعتذار الأنصار السعودي.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام الشعلة السعودي يوم 3 سبتمبر المقبل، ويختتم الفريق مبارياته الودية بمواجهة الشرطة العراقي يوم 7 سبتمبر.