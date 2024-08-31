نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. أزمة بين مبابي وفينيسيوس ونابولي يعاقب أوسيمين.. تجديد عقد محمد عواد وحسين لبيب يفاجئ لاعبي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

أزمة بين مبابي وفينيسيوس في ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن أنه تلوح في الأفق أزمة داخل أروقة ريال مدريد في بداية الموسم الجديد.

قالت صحيفة ماركا إنه في الوقت الذي تعثر فيه "الملكي" مجددًا في الدوري الإسباني بتعادله مع لاس بالماس 1-1، ليتعادل الفريق للمرة الثانية في أول 3 جولات، ظهرت مشكلة أخرى قد تكون أكبر من خسارة 4 نقاط.

وأوضحت: "شهدت مباراة ريال مدريد أمام مضيفه لاس بالماس، إحدى اللقطات المثيرة بين البرازيلي فينيسيوس جونيور، وزميله الفرنسي كيليان مبابي".

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نابولي يعاقب أوسيمين بقرارين صادمين

يستمر النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، على ذمة نابولي الإيطالي بعد فشل انتقاله إلى أهلي جدة أو تشيلسي مع إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا.

تلقى أوسيمين، عرضين من جانب أهلي جدة وتشيلسي في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، ولكن اللاعب النيجيري لم يحسم أمره لينتهي السوق باستمراره مع نابولي.

وانسحب نادي أهلي جدة، من مفاوضاته مع أوسيمين في اليوم الأخير من الميركاتو بسبب طلباته المادية ووضع بند يتيح فسخ تعاقده حال وصول عرض مناسب من أي نادٍ أوروبي.

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الزمالك يعلن رسميًا تجديد عقد محمد عواد

أعلن نادي الزمالك، اليوم السبت، عن تجديد التعاقد رسميًا مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة ثلاثة مواسم جديدة بعدما انتهى عقد الحارس مع الأبيض بنهاية الموسم المنقضي.

وقع محمد عواد على عقود التجديد لنادي الزمالك خلال الجلسة التي جمعته بمسؤولي القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتجديد.

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ماذا قال حسين لبيب لنجوم الزمالك في برج العرب؟

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة على زيارة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقام في برج العرب مساء أمس الجمعة.

وعقد الثلاثي جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني وأكدوا على دعم الإدارة لهم، وثقتهم في الفريق على المنافسة على كافة البطولات في الموسم الجديد.

وأكد الثلاثي للجهاز الفني على تلبية كافة مطالبهم في الفترة المقبلة، وثقتهم في الجميع على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

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سيف الجزيري يوجه رسالة غامضة إلى جماهير الزمالك

وجه النجم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة غامضة إلى جماهير الفارس الأبيض في كل مكان حول العالم.

ونشر سيف الجزيري صورة على عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وعلق عليها:«أعظم جمهور في الكون».

وأضاف: «شكرًا على كل الدعم الذي قدمتوه لي».