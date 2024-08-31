نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بروسيا دورتموند يتعادل سلبيًا مع فيردر بريمن في شوط اللقاء الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهت أحداث شوط اللقاء الأول والذي يجمع بين فريقي بروسيا دورتموند وفيردر بريمن بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة البوندسليغا.

وشهد شوط اللقاء الأول أداء متواضع من الفريقين، ولكن كان هناك تفوق نسبي لفريق بروسيا دورتموند على مضيفه فيردر بريمن.

وشهدت المباراة حالة من التوتر بين اللاعبين في شوط المباراة الأول، حيث حصل ثنائي بروسيا دورتموند نيكلاس زولا ووالديمار أنتون على البطاقة الصفراء، كما حصل ميتشل فييسر لاعب بريمن على البطاقة الصفراء.

ويدخل دورتموند اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كوييل

خط الدفاع: زولا- أنتون - شلوتربيك - رايرسون

خط الوسط: ايمري تشان - باسكل جروس - جوليان برانت.

خط الهجوم: مارسيل سابيتزر - ماكسمليان بيير - جيمي بيوني جيتينز.