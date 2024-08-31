عاجل.. سيف الجزيري يوجه رسالة غامضة إلى جماهير الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - وجه النجم التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة غامضة إلى جماهير الفارس الأبيض في كل مكان حول العالم.

ونشر سيف الجزيري صورة لع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام» وعلق عليها:«أعظم جمهور في الكون».

وأضاف: «شكرًا على كل الدعم الذي قدمتوه لي».

يشار إلى أن النجم التونسي سيف الجزيري يتواجد حاليا في بلاده تونس الخضراء، ولم ينضم حتى الآن إلى معسكر نادي للزمالك بمدينة الإسكندرية.

ووكان قد تحدث الكابتن عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك خلال تصريحات صحفية موضحا، أن السبب وراء تأخر عودة المهاجم التونسي سيف الجزيري بعد نهاية الإجازة التي تحصل عليها هو عدم حصوله على التأشيرة الخاصة به.

وأوضح عبدالواحد، أن عدم حصول سيف الجزيري على التأشيرة الخاصة به حتى الآن، بسبب تغيير السفير وهذا الأمر يعطل حصول اللاعب على التأشيرة لمدة أسبوعين.

ويعمل الكابتن عبدالواحد السيد، خلال الأيام المقبلة من أجل التواصل مع السفير القديم وحثه على استخراج التأشيرة الخاصة باللاعب في أسرع وقت من أجل الانضمام إلى صفوف الزمالك.