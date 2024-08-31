رئيس الإسماعيلي يهنئ لاعبي فريق الغوص والإنقاذ بعد حصد ثلاث ميداليات ذهبية ببطولة العالم

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة ابمهندس نصر أبو الحسن لاعبي فريق الغوص بالقلعة الصفراء بعد حصد ثلاث ميداليات ذهبية، ببطولة العالم للإنقاذ، في بيان رسمي، مؤكدًا فخره واعتزازه بأبطال النادي.

رئيس الإسماعيلي يهنئ لاعبي فريق الغوص والإنقاذ

وجاء البيان الرسمي للنادي الإسماعيلي على النحو التالي:

يهنئ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، الأبطال هالة صدقي، إنجي طارق، عمرو هاني، لاعبي فريق الغوص والإنقاذ بالنادي، بعد تتويجهم بالميدالية الذهبية، ببطولة العالم للإنقاذ، المقامة حاليا في أستراليا.

وتمكن الثلاثي من منح المنتخب الوطني ثلاث ميداليات ذهبية، بعد تحقيق هالة صدقي وإنجي طارق، المركز الأول والميدالية الذهبية تتابع 4×90 سيدات، وعمرو هاني للميدالية الذهبية تتابع 4×90 رجال.

ويسعى الإسماعيلي خلال المرحلة المقبلة إلى تأهيل شبابه بالقلعة الصفراء لحصد العديد من الجوائز الفردية والجماعية خلال الفترة القادمة.