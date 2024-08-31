نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب بيلينجهام.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة الميرينجي لمواجهة ريال بيتيس غدًا في الدوري الإسباني.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس غدًا الأحد 1 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وجاءت القائمة كتالي:-

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، وفران.

أما في خط الدفاع، فقد ضمت القائمة كارفخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجير، ميندي، وجاكوبو.

في خط الوسط، اختار المدرب تواجد لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، وداني سيبايوس.

وفي خط الهجوم، تواجد فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو، إندريك، وبراهيم دياز.

ويستمر غياب نجم الفريق، جود بيلينجهام، عن القائمة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، ما يثير التساؤلات حول مدى تأثير غيابه على أداء الفريق أمام ريال بيتيس.