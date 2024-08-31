صلاح: هذا سبب تألقي أمام مانشستر يونايتد وإيمنيم هو المطرب المفضل لي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المصري الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن تألقه الدائم في مواجهات ديربي مانشستر يونايتد وتسجيل أهداف قي شباكهم خلال جميع المواجهات التي شارك بها.

ومن المقرر أن يستضيف مانشستر يونايتد منافسه ليفربول غدا الأحد، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح صلاح في 15 مواجهة سابقة أمام الشياطين الحمر في هز شباكهم برصيد 14 هدف بجانب صناعة 4 أهداف.

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وتحدث محمد صلاح خلال بودكاست Men in Blazers قائلا: "أنزل المباراة وكب نا يدور في رأسي هو التركيز الشديد، ولكن توجد اشياء أخرى مثل أهمية تلك المواجهة للجمهور والمدينة".

وتابع: "أضع كل تركيزي ضوف هدف واحد هو مساعدة الفريق بتسجيل الأهداف، وإن سجلنا الأهداف فهناك فرصة للفوز بالمباراة".

وواصل:" تطورت بشكل كبير بعد قضاء 7 مواسم داخل ليفربول واطفالي أصبحوا مثل سكان المدينة عاشقين للفريق، فوزا بكل شئ هنا، وأصبح دوري داخل المستطيل الأخضر وخارجه باعتباري من ضمن اللاعبين أصحاب الخبرات".

وأختتم غن أقرب الأغاني المفضلة له:" إيمنيم من أكثر المغنيين الذي أعشقهاوأحب جميع أعماله، وخاصة أغنية lose your self".

