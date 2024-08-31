أرتيتا يكشف تفاصيل إصابة ميكيل ميرينو ومدة غيابه

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي عن حزنه بسبب إصابة لاعبه الجديد ميكل ميرينو.

وأكد أرتيتا في تصريحات صحفية اليوم "السبت"، أن ميكيل ميرينو المنضم حديثا إلي صفوف أرسنال تعرض لإصابة في الكتف.

حجم إصابة ميكيل ميرينو ومدة غيابه

وقال المدير الفني لنادي آرسنال: "إنه أمر مخيب للآمال للغاية لأنك تشعر بألم اللاعب أيضًا".

وأضاف: "لقد كان رد فعله استثنائيا على الفور، لقد تعاقدنا معه لسنوات عديدة، وليس لبضعة أسابيع، وعلينا المضي قدمًا".

واختتم حديثه، قائلا "إنه سوء حظ كبير، تعرض لحادث وأصيب في الكتف، ويبدو أنه سيغيب لأسابيع قليلة".

والجدير بالذكر أن الجانرز أعلن منذ أيام قليلة عن التعاقد مع ميكيل ميرينو البالغ من العمر 28 عاما، قادما من ريال سوسيداد الإسباني بمقابل 32 مليون جنيه استرليني.