نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خماسي بيراميدز يغادرون القاهرة بعد تحقيق لقب كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر ثلاثي نادي بيراميدز، محمد الشيبي وفيستون ماييلي وبلاتي توريه القاهرة، من أجل الانضمام لمعسكرات منتخبات بلادهم خلال التجمع الدولي الحالي، بعد تتويجهم مع بيراميدز بلقب بطولة كأس مصر.

ثلاثي بيراميدز ينضموا لمعسكرات منتخبات بلادهم

ويشارك محمد الشيبي مع منتخب المغرب في مباراتي الجابون وليسوتو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

كما يشارك فيستون ماييلي مع منتخب الكونغو الديموقراطية في مباراتي غينيا وأثيوبيا في تصفيات كأس الأمم.

في حين يتواجد بلاتي توريه مع منتخب بوركينا فاسو في مباراتي السنغال ومالاوي في تصفيات كأس الأمم.

وغادر الثنائي المحترف وليد الكرتي وفخري لاكاي إلى المغرب وجنوب إفريقيا لقضاء الإجازة قبل العودة للانتظام في صفوف الفريق.