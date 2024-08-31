نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من ممدوح عيد بعد تتويج بيراميدز بلقب كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بحصد لقب بطولة كأس مصر، أقدم وأعرق بطولات الكرة المصرية، قائلا:" نحمد الله على الانتصار واللقب الغالي، وكنا ننتظره بعد المجهود الكبير الذي قدمناه على مدى الفترة الماضية، وهو ما يجعلني فخورا بفريقي وبما قدموه".

تصريحات ممدوح عيد

أشار رئيس بيراميدز إلى أنه يحمد الله الذي لم يضيع مجهودا كبيرا بذل من جانب كل أفراد منظومة بيراميدز من أجل الوصول لتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي، وهو فخور بكل فرد في هذه المنظومة الرائعة ويشكرهم على ما قدموه من جهد وعرق على مدى موسم هو الأطول في تاريخ الكرة المصرية.

ووجه المهندس ممدوح عيد التحية لنادي زد وإدارته ولاعبيه على ما قدموه كمنافس محترم، وما قدموه على مدى موسم أول حققوا خلاله نتائج مذهلة اختتموها بإنجاز تحقيق المركز الثاني بكأس مصر من المشاركةالأولى، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم.