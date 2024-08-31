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أحمد جودة - القاهرة - قفز إنتر ميلان إلى صدارة ترتيب "السيري آ" بفوزه الكبير على ضيفه أتالانتا (4-0)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب "جوزيبي مياتزا"، أمس الجمعة، ضمن الجولة الثالثة للدوري الإيطالي.

سجل حامل اللقب هدفين في كل شوط، حيث افتتحت النيران الصديقة باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة 4 عن طريق السويسري بيرات ديمسيتي.

ثم بعدها بـ6 دقائق أضاف النجم نيكولو باريلا الهدف الثاني بتسديدة رائعة على الطائر من على حدود المنطقة.

ثم في الشوط الثاني، تألق الفرنسي الدولي ماركوس تورام وتكفل بتسجيل الهدفين الثاث والرابع في الدقيقتين 47 و56.

إنتر ميلان يكشف عن نواياه بعد الفوز الكبير على أتالانتا

وتعد هذه نفس النتيجة التي انتصر بها "النيراتزوري" على فريق مدينة بيرغامو في مباراة الدور الثاني بينهما في الموسم الماضي، وعلى نفس الملعب.

وبانتصاره الثاني على التوالي، قفز رجال سيموني إنزاغي لصدارة الترتيب مؤقتًا بـ7 نقاط.

على الجانب الآخر، تجرع بطل الدوري الأوروبي مرارة الخسارة الثانية تواليًا في أول 3 مباريات، ليبقى رصيده عند 3 نقاط يأتي بها في المركز الـ11 مؤقتًا.