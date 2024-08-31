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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند مع نادي فيردر بريمن مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لهذه النسخة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

موعد بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني

وتقام مباراة فيردر بريمن وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني، في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وتنطلق المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الألماني

وتنقل مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

