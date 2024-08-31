نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة مصطفى محمد.. مواعيد مباريات السبت 31- 08- 2024 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 31 أغسطس عام 2024 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

بريست ضد سانت إتيان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة Bein sports 4 بتعليق مضر اليوسف.

مونبلييه ضد نانت (مصطفى محمد)، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة Brin sports 9 بتعليق محمد بركات.

تولوز ضد أولمبيك مارسيليا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتذاع عبر قناة Bein sports4 بتعليق نوفل باشي.

جدير بالذكر أن المباريات الثلاثة تلعب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الفرنسي.