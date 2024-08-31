أنشيلوتي يدافع عن مبابي: لا يوجد قلق عليه وهذا مركز فينيسيوس الأساسي

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على حملات الانتقادات الأخيرة التي يتعرض لها الفريق بسبب البداية الغير متوقعة بالدوري الإسباني هذا الموسم، والتعادل في مواجهتي مايوركا ولاس بالماس.

ومن المقرر أن يواجه العملاق المدريدي نظيره ريال بيتيس مساء غدا الأحد، ضمن الجولة الرابعة من الليجا.

أنشيلوتي يتحدث عن مبابي

وأكد انشيلوتي في المؤتمر الصحفي:" الانتقادات بعد 3 أشهر فقط من الفوز بدوري الأبطال؟ هذا أمر طبيعي في ريال مدريد".

وتابع:" لا نشعر بقلق، سيستمر الأمر على هذا النحو حتى مايو، كما هو الحال دائمًا، نحن نحاول حل المشاكل، حتى الآن لم نتمكن من تحقيق ما أردناه وعلينا أن نتحسن".

وأشار: "لقد تحدثت مع اللاعبين، عندما تكون المشكلة واضحة، يكون من السهل حلها".

وعن مستوى مبابي قال:" التأقلم مع كيليان مبابي؟ هو آخر ما نفكر فيه، إنه يلعب بشكل جيد، وخطير للغاية في الهجوم".

وأكمل: "فينيسيوس ومبابي يقدمان أداءً جيدًا، من الواضح أننا نستطيع أن نكون أفضل وأسرع، لكننا سجلنا أهدافًا في كل مباراة وسنتحسن في المباريات المقبلة. سيتكيف مبابي مع الجميع قريبًا".

وأختتم:" مبابي وفينيسيوس يمكنهما تبديل المراكز في الملعب، لكن فينيسيوس يلعب أكثر على اليسار وسنستمر على هذا النحو".