انت الأن تتابع خبر اليك حقيقة رحيل تاليسكا: صفقة تبادلية محتملة مع نادي الشباب ! تفاصيل كاملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتسارع الأحداث بشأن مصير الظهير الأيسر متعب الحربي، الذي يثير اهتمام العديد من الأندية السعودية، بما في ذلك أهلي جدة والنصر، إضافة إلى الهلال الذي أبدى اهتمامه أيضا في وقت سابق.

وفي ظل هذه التطورات

تكشف التقارير الصحفية عن بعض التفاصيل المثيرة، بما في ذلك نفي الأنباء المتعلقة بصفقة تبادلية بين الحربي وأندرسون تاليسكا، مهاجم النصر في هذا السياق تواصل إدارة نادي الشباب انتظار أي تقدم ملموس في المفاوضات لتحديد مصير الحربي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

حقيقة رحيل تاليسكا صفقة تبادلية محتملة مع نادي الشباب