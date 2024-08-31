نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما السبب وراء إلغاء تعيين لاباديا كمدرب لمنتخب نيجيريا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن الاتفاق الذي تم الإعلان عنه، الثلاثاء الماضي، بين المؤسسة الكروية والمدرب الألماني، برونو لاباديا، ليصبح المدير الفني الجديد لمنتخب البلد الإفريقي، لم يمض قدمًا بسبب نزاع يتعلق بدفع الضرائب في ألمانيا.

وفي الساعات الأخيرة من يوم أمس الجمعة، أوضح الاتحاد في رسالة نشرها عبر شبكة التواصل الاجتماعي (إكس) أن "اللوائح الصارمة لسلطات الضرائب الألمانية أدت إلى إحباط الاتفاق بين الاتحاد النيجيري لكرة القدم والمدرب برونو لاباديا ليصبح الأخير مدربًا للفريق النيجيري".



وبذلك، أكد رئيس اتحاد البلد الإفريقي إبراهيم موسى جوساو، أنه أبلغ لاباديا أنه لا يمكن للاتحاد النيجيري للعبة تغطية نسبة الضرائب التي ستطالب بها السلطات الألمانية، كما طلب المدرب.

وقال جوساو، في رسالته: "لا يمكن أن نتحمل مسؤولية دفع المزيد من الأموال، ما بين 32 و%40 من راتبك، بعد دفع الراتب الشهري المتفق عليه".

وكان لاباديا، الذي سبق له تدريب عدة أندية ألمانية مثل باير ليفركوزن وشتوتغارت وهامبورغ، سيصبح خامس مدرب ألماني يشغل هذا المنصب.