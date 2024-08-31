نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لآرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

تنطلق مباراة آرسنال وبرايتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وتنقل أحداث مباراة آرسنال وبرايتون عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وتحديدا على قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل آرسنال في مباراة اليوم ضد برايتون