نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 31-8-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم السبت الموافق 31-8-2024، عدد من المنافسات النارية في مختلف المسابقات حول العالم، حيث من المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدة مباريات أهمها المواجهة النارية التي من المقرر أن تجمع مانشستر سيتي ضد وست هام، أرسنال أمام برايتون.

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي

أرسنال × برايتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، على قناة beIN Sports HD 1.

برينتفورد × ساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء.

إيفرتون × بورنموث في تمام الساعة الخامسة مساء.

إيبسويتش تاون × فولهام في تمام الساعة الخامسة مساء.

ليستر سيتي × أستون فيلا في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 1.

نوتينجهام فورست × وولفرهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساء.

وست هام × مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة × بلد الوليد في تمام الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 3.

أتليتك بلباو × أتلتيكو مدريد في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 3.

إسبانيول × رايو فاليكانو في تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

ليجانيس × ريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

فالنسيا × فياريال في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هولشتاين كيل × فولفسبورج في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

آينتراخت فرانكفورت × هوفنهايم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

شتوتجارت × ماينز في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

فيردر بريمن × بوروسيا دورتموند في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

بوخوم × بوروسيا مونشنجلادباخ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

باير ليفركوزن × لايبزيج في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد بريست × سانت إيتيان في تمام الساعة السادسة مساء.

مونبلييه × نانت في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports HD 9.

تولوز × مارسيليا في تمام الساعة العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا × إمبولى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

ليتشى × كاليارى في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

لاتسيو × ميلان في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.

نابولى × بارما في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

