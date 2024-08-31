نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد ضمن تشكيل نانت المتوقع ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان، تشكيل فريق نانت المتوقع الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد لمواجهة نظيره مونبلييه، في المباراة التي من المقرر لها أن تقام بينهما اليوم السبت، على ملعب ستاد دو لا موسون، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة نانت ضد مونبلييه اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل نانت المتوقع ضد موبلييه على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألبان لافونت

خط الدفاع: كلفين أميان – جان شارلس كاستيليتو – ناثان زيزي – جان كفين دوفيرن

خط الوسط: دوجلاس أوجوستو – بيدرو تشيريفيلا – يوهان ليبينانت

خط الهجوم: ماتيس أبلين – موسيس سيمون – مصطفى محمد

ويحتل فريق نانت المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 4 نقاط، من فوز وتعادل؛ فيما يحتل فريق مونبلييه المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد نقطة وحيدة من لعب مباراتين، من تعادل وهزيمة.

القنوات الناقلة لمواجهة نانت ضد مونبلييه

وتبث المباراة بين الفريقين في الدوري الفرنسي، وذلك عبر قناة بى ان سبورت 9 HD، الناقل الحصري والوحيد الذي يقوم بإذاعة المباراة للمشاهدين.